В связи с повышением температуры воздуха в Риге ожидается ледяной дождь. Всех участников дорожного движения просят в гололед соблюдать осторожность, поскольку слой льда на тротуарах и проезжей части формируется стремительно, а по мере продолжения дождя все больше и больше.
Правила содержания территории в Риге позволяют в гололедицу использовать для посыпки тротуаров чистую соль, чтобы жителям было безопаснее ходить по тротуарам.
Водителей призывают быть особенно осторожными на небольших улицах, где может образоваться обледенение. В случае необходимости дороги этой категории будут посыпаны песком.
Также стоит учитывать, что "черный лед" стремительней всего образуется на мостах и путепроводах.
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