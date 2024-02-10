По оперативной информации пресс-центра Рижской думы, в ночь на воскресенье — 11 февраля — в Риге стремительно обледенеют улицы и тротуары. Жителей города призывают быть острожными.

В связи с повышением температуры воздуха в Риге ожидается ледяной дождь. Всех участников дорожного движения просят в гололед соблюдать осторожность, поскольку слой льда на тротуарах и проезжей части формируется стремительно, а по мере продолжения дождя все больше и больше.

Правила содержания территории в Риге позволяют в гололедицу использовать для посыпки тротуаров чистую соль, чтобы жителям было безопаснее ходить по тротуарам.

Водителей призывают быть особенно осторожными на небольших улицах, где может образоваться обледенение. В случае необходимости дороги этой категории будут посыпаны песком.

Также стоит учитывать, что "черный лед" стремительней всего образуется на мостах и путепроводах.

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