Foto: Valsts policija

Госполиция прекратила поиск Дейвида Пакалнса (2005 г.р.), который ранее был объявлен в розыск. Юноша найден живым и здоровым.

18-летний Дейвидс Пакалнс был объявлен в розыск 8 февраля. В последний раз его видели в Риге на улице Дзелзавас, в Пурвциемсе, когда он вышел из своего дома. Поиски продолжались двое суток.

Утром 11 февраля пресс-служба Госполиции сообщила, что юноша найден живым и здоровым.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit