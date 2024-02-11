Госполиция прекратила поиск Дейвида Пакалнса (2005 г.р.), который ранее был объявлен в розыск. Юноша найден живым и здоровым.

18-летний Дейвидс Пакалнс был объявлен в розыск 8 февраля. В последний раз его видели в Риге на улице Дзелзавас, в Пурвциемсе, когда он вышел из своего дома. Поиски продолжались двое суток.