Госполиция прекратила поиск Дейвида Пакалнса (2005 г.р.), который ранее был объявлен в розыск. Юноша найден живым и здоровым.
18-летний Дейвидс Пакалнс был объявлен в розыск 8 февраля. В последний раз его видели в Риге на улице Дзелзавас, в Пурвциемсе, когда он вышел из своего дома. Поиски продолжались двое суток.
Утром 11 февраля пресс-служба Госполиции сообщила, что юноша найден живым и здоровым.
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