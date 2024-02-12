Факт фиктивной регистрации иностранного гражданина установила полиция в Палкинском районе. Об этом сообщает "Псковская Лента Новостей" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, в ноябре 2023 года в одной из деревень на территории Палкинского района псковичка 1983 года рождения фиктивно поставила на миграционный учет гражданина Республики Латвия.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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