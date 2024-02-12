В Клайпеде перехвачена крупная партия контрабандных сигарет: таможенники обнаружили их в латвийском грузовике, перевозившем на пароме салат в Швецию.

Контрабандные сигареты обнаружили в ходе проверки грузовых автомобилей на пароме, который должен был отправиться из Клайпедского порта в Швецию.

Около 180 000 сигарет Prince были замаскированы под сборный груз: согласно документам, фура перевозила 2,8 тонны салата и 645 кг маринованного лука в Швецию и еще 10 тонн декоративных свечей в Данию.

После проверки грузового автомобиля системой рентгеновского контроля таможенники констатировали внутри полуприцепа может находиться незадекларированный груз. В ходе тщательного досмотра

подозрения подтвердились: сложенные в кузове полуприцепа салат и лук скрывали коробки с сигаретами.

Есть подозрение, что обнаруженные сигареты Prince являются продукцией одной из подпольных табачных фабрик на территории Латвии. У таможенников есть основания полагать, что контрабандный груз был предназначен для получателей в Испании и Греции.

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