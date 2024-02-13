Рижский городской суд во вторник, 13 февраля, оправдал бывшего депутата Рижской думы Игоря Кузьмука, которому были предъявлены обвинения по статье "Финансирование вооруженного конфликта".

Игорю Кузьмуку было предъявлено обвинение по статье 77.2 Уголовного закона Латвии. А именно, за прямой или косвенный сбор или передачу финансовых ресурсов или другого имущества, полученного любым способом, стороне, участвующей в вооруженном конфликте, происходящем за пределами Латвии, деятельность которой направлена ​​против территориальной целостности или политической независимости страны. За такое преступление законом предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

В суде подчеркнули, что прокурор, подсудимый, потерпевший или адвокат могут обратиться в суд с письменным заявлением о получении полного текста приговора в течение 10 дней со дня оглашения сокращенного приговора. Обжаловать или опротестовать можно только полную версию приговора.

В Генпрокуратуре сообщили, что прокурор запросил у суда полный приговор.

Напомним, что во время судебных по этому делу прокурор просил для Кузьмука два года лишения свободы. Бывшему депутату РД вменяли тот факт, что он поделился в своем телеграм-канале призывом российского пропагандиста Владимира Рогова жертвовать деньги армии РФ.

По мнению прокурора Каспара Згирскиса, это можно расценивать как материально-техническую и финансовую помощь армии агрессора. Однако Кузьмук сам не составлял призыв, а всего лишь его распространил.

Крометого, адвокат обвиняемого Имма Янсоне подчеркнула, что ее подзащитный вину не признает, а видео перепостил без каких-либо комментариев и призывов. По ее мнению, Кузьмука дискриминировали на основании политических взглядов и этнической принадлежности.

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