Игорю Кузьмуку было предъявлено обвинение по статье 77.2 Уголовного закона Латвии. А именно, за прямой или косвенный сбор или передачу финансовых ресурсов или другого имущества, полученного любым способом, стороне, участвующей в вооруженном конфликте, происходящем за пределами Латвии, деятельность которой направлена против территориальной целостности или политической независимости страны. За такое преступление законом предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
В суде подчеркнули, что прокурор, подсудимый, потерпевший или адвокат могут обратиться в суд с письменным заявлением о получении полного текста приговора в течение 10 дней со дня оглашения сокращенного приговора. Обжаловать или опротестовать можно только полную версию приговора.
В Генпрокуратуре сообщили, что прокурор запросил у суда полный приговор.
Напомним, что во время судебных по этому делу прокурор просил для Кузьмука два года лишения свободы. Бывшему депутату РД вменяли тот факт, что он поделился в своем телеграм-канале призывом российского пропагандиста Владимира Рогова жертвовать деньги армии РФ.
По мнению прокурора Каспара Згирскиса, это можно расценивать как материально-техническую и финансовую помощь армии агрессора. Однако Кузьмук сам не составлял призыв, а всего лишь его распространил.
Крометого, адвокат обвиняемого Имма Янсоне подчеркнула, что ее подзащитный вину не признает, а видео перепостил без каких-либо комментариев и призывов. По ее мнению, Кузьмука дискриминировали на основании политических взглядов и этнической принадлежности.