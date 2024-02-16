Зиемелькурземский участок Курземского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Яну Сенькову 2003 года рождения и ее дочь 2023 года рождения. Молодая женщина вышла из кризисного центра в Талси 12 февраля около 11:30 и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Возможно, она отправилась в Ригу, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

Была одета в: куртку камуфляжной расцветки и зеленые штаны.

Дочь она возит в белой детской коляске.

Государственная полиция призывает всех посмотреть на фото, а тех, кто располагает информацией о возможном местонахождении пропавшей женщины и ее дочери, сообщать об этом, позвонив по номеру телефона 110.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram