Была одета в: куртку камуфляжной расцветки и зеленые штаны.
Дочь она возит в белой детской коляске.
Государственная полиция призывает всех посмотреть на фото, а тех, кто располагает информацией о возможном местонахождении пропавшей женщины и ее дочери, сообщать об этом, позвонив по номеру телефона 110.
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