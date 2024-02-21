В минувший вторник в Риге во время пожара в жилом доме погиб один человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
В 21.15 на пульт дежурного ГПСС поступило сообщение о том, что в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома горит кухня площадью десять квадратных метров.
Два человека самостоятельно эвакуировались с первого этажа здания. Во время работ по ликвидации пожара спасатели обнаружили погибшего.
Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
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