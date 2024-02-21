Foto: Valsts policija

Правоохранительные органы Франции, Германии, Италии, Латвии, Эстонии и Мальты при поддержке Европола и Евроюста провели более 100 обысков, а также произвели четыре ареста в рамках расследования дела о крупном отмывании денег.

Крупномасштабная полицейская операция была проведена против российско-евразийской преступной сети и базирующегося на Мальте финансового учреждения, предположительно занимающегося услугами по отмыванию денег. Четверо подозреваемых были задержаны в ходе акции, проведенной при поддержке Европола и Евроюста.

По данным пресс-центра Европола, возможные подозреваемые и свидетели также были допрошены в Эстонии, Германии, Латвии и на Мальте.

В международной операции было задействовано более 460 сотрудников полиции. В Латвию и на Мальту для поддержки расследования и обысков направили четырех сотрудников полиции ФРГ. Помимо физических арестов, были арестованы различные банковские счета и имущество подозреваемых.

По предположению следствия, с конца 2015 года финансовое учреждение, базирующиеся на Мальте, могло отмыть около 4,5 млн евро, проходящих по уголовным делам. Общая же сумма отмытых денег могла составить десятки миллионов евро.

Финансовое учреждение и стоящая за ним организованная преступная группа (ОПГ) предлагали услуги по отмыванию денег через сеть фиктивных предприятий и частных лиц, которые числились там директорами, не осуществляя при этом никакой реальной предпринимательской деятельности.

Группировка действовала, в основном, в Риге и Берлине. Расследование было инициировано в 2021 году латвийскими правоохранительными органами после того, как они заметили подозрительные денежные переводы из Латвии в мальтийское финансовое учреждение.

Расследование подозрительных денежных потоков с участием того же финансового учреждения одновременно начали и правоохранительные органы Германии.

По данным немецких СМИ, обыскам предшествовали обширные расследования, включавшие наблюдение и прослушивание телефонных разговоров.

Согласно информации, в Германии обыскали 58 квартир и коммерческих помещений — 51 в Берлине, больше всего в районе Вильмерсдорф.

В Германии на данный момент по этому делу проходят одиннадцать подозреваемых в возрасте от 31 до 58 лет. Все они подозреваются в отмывании средств в группе.

Дальнейшие рейды также были проведены в Баден-Вюртемберге (Констанц) и Саксонии (Лейпциг), в бранденбургских городах Нойруппин, Людвигсфельде и Рульсдорф.

Обыск провели и в банке на Мальте, где арестовали средства на восьми мальтийских счетах.

В рамках расследования и для поддержки международной операции Евроюст направил в Латвию эксперта по отмыванию денег и открыл мобильный офис в координационном центре Евроюста.

Европол поддерживал расследование с декабря 2021 года, предоставляя оперативный и финансовый анализ, а также экспертизу. Кроме того, Евроюст поддержал совместную следственную группу, создав координационный центр, а также создав и профинансировав совместную следственную группу, состоящую из латвийских и немецких специалистов.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit