В минувший вторник в Латвии произошло несколько аварий с участием лесовозов. По данным полиции, причиной ДТП стали скользкие дороги.

В 11.34 в волости Билскас Смилтенского края, на дороге Мери — Лоберги один за другим в кювет съехали сразу два лесовоза. К счастью, оба ДТП обошлись без пострадавших.

Кроме того, еще один лесовоз перевернулся в минувший вторник и в Балвском крае. На аварию приехал экипаж полиции, автомобиль которых по скользкой дороге также врезался в лежащий на боку грузовик с бревнами.

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