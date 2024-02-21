В минувший вторник в Латвии произошло несколько аварий с участием лесовозов. По данным полиции, причиной ДТП стали скользкие дороги.
В 11.34 в волости Билскас Смилтенского края, на дороге Мери — Лоберги один за другим в кювет съехали сразу два лесовоза. К счастью, оба ДТП обошлись без пострадавших.
Кроме того, еще один лесовоз перевернулся в минувший вторник и в Балвском крае. На аварию приехал экипаж полиции, автомобиль которых по скользкой дороге также врезался в лежащий на боку грузовик с бревнами.
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