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Агентство Европейского союза (ЕС) по борьбе с отмыванием денег (AMLA) будет располагаться во Франкфурте. Представители Сообщества предпочли этот город Вильнюсу и Риге, которые тоже претендовали стать центром этого института.

Это стало известно после совместного тайного голосования 54 членов Европарламента и Совета ЕС, состоявшегося в четверг вечером в Брюсселе.

По данным источников BNS в институтах Сообщества, Франкфурт получил в финальном голосовании 28 голосов из 54.

Помимо немецкого города, за право разместить у себя AMLA боролись еще восемь городов — Брюссель, Дублин, Мадрид, Париж, Рига, Рим, Вена, Рига, Рим и Вильнюс.

Ссылаясь на источники, информационное агентство Bloomberg сообщило в четверг вечером, что Франкфурт также выиграл отдельное голосование в Совете ЕС, проведенное перед совместным голосованием с депутатами Европарламента.

Страны-члены представлены в Совете ЕС своими послами в Сообществе.

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