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Преподавательница Лиепайского государственного техникума, которую осенью 2022 года ударила ножом воспитанница, получит 8784 евро в качестве компенсации материального и морального ущерба, предусмотрено решением Курземского окружного суда.

Как пояснили в суде, компенсацию несовершеннолетняя должна будет выплатить вместе с родителями. Решение Курземского окружного суда еще можно обжаловать в Верховном суде (ВС).

Департамент Уголовных дел ВС ранее частично отменил приговор Курземского окружного суда по делу об инциденте в Лиепае, в результате чего окружному суду пришлось повторно принимать решение по определенным компенсациям ущерба от несовершеннолетней и ее матери.

В рассматриваемом деле решением Курземского районного суда от 24 февраля 2023 года признано, что несовершеннолетняя студентка техникума совершила преступление — попытку совершения противоправного убийства другого человека. В то же время студентка освобождена от уголовной ответственности и к ней применена принудительная мера медицинского характера.

ВС признал обоснованным указанный в кассационных жалобах несовершеннолетней и его законного представителя аргумент о том, что суд должен был решить вопрос об обязанности взыскания компенсации с несовершеннолетней, к которой применена принудительная мера медицинского характера, субсидиарно от обоих родителей. Это означает, что оба родителя будут выплачивать компенсацию пострадавшей, а не только мать виновной. Суд констатировал, что ни в ходе досудебного расследования, ни во время судопроизводства не была установлена личность отца обвиняемой и он не был проинформирован о проходящем уголовном процессе в отношении его дочери.

Дело рассматривалось на закрытых заседаниях суда.

Как сообщалось ранее, 24 сентября 2022 года на педагога Лиепайского государственного техникума Илзе Элизабете Романченко напала вооруженная ножом 17-летняя ученица, рассказала, что девочка целенаправленно пришла в студию, чтобы ее убить.

Пострадавшая рассказала, что у девочки были безумные глаза. В какой-то момент ей удалось выбежать на улицу, где ей помог мужчина, выходивший из машины. После этого нападавшая сбежала, бросив нож на месте преступления.

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