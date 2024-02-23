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"Мужчина с ножом преследовал моего сына", — на этой неделе родительские чаты, а затем и социальные сети жителей рижского микрорайона Плявниеки вспыхнули сообщениями о возможном преследовании детей в окрестностях 92-й средней школы. Многие к такого рода заметкам в интернете относятся скептически. Но когда речь заходит о безопасности детей — следует быть особенно осторожными, отмечает Rus.LSM.lv в программе "Сегодня вечером".

"Мамы, будьте внимательны! Район Плявниеки, сейчас ребенок шел со школы домой в 15:00. За ним стал идти мужчина в зеленой куртке и красных штанах, ребенок стал бежать, тот стал бежать за ним, в руках был нож, сын подошел к женщине — мужчина скрылся. Полиция оповещена", — такая запись появилась в сети Facebook.

Попытки Rus.lsm.lv связаться с автором этого сообщения — не увенчались успехом. Но профиль, подчеркивает портал, по разным признакам, вполне реальный.

"Уважаемые родители, только что сын прибежал со школы, весь напуган, и сообщил, что они возвращались домой и шли по ул. Салнас. Подъехал черный бус Opel, вышел мужик в маске медицинской, сказал, чтобы они остановились. Вытащил конфеты и предлагал им угоститься. Мужик был один. Пацаны убежали… Сын сказал — красные штаны, зеленая куртка и маска", — вот еще одно подобное сообщение.

Родители встревожены. "Я точно также как и все увидела сообщения. И все мамы пересылают друг другу. Конечно, информация устрашающая. Да, у меня тоже ребенок ходит в эту школу и ситуация, которая произошла с ребенком их нашей школы — я самого ребенка этого не знаю, но родственники у меня знают этого ребенка", — поделилась мама ученика 92-й средней школы.

По словам родителей, в 92-й школе побывали сотрудники Госполиции и общались с персоналом школы. В самой школе комментировать ситуацию не пожелали.

Но в Госполиции, в свою очередь, Rus.LSM.lv заявили, что в курсе информации, которая распространяется в родительских чатах. Все эти сведения проверяют, но пока информация о возможных преступных действиях возле школ не подтвердились. Также никто с заявлением в Госполицию не обращался.

Знают о ситуации и в Рижской муниципальной полиции самоуправления и говорят — у них есть и заявление.

"Реагируя на заявление, полученное 21 февраля, о мужчине, который следил за школьником возле Рижской 92-й средней школы, Латгальское управление полиции самоуправления Риги в эти дни проводит усиленное обследование территории этого учебного заведения и округи. Возможное лицо пока не установлено. Информация также передана в Госполицию", — заявила представитель полиции самоуправления Риги Эрика Верзе.

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