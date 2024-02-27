Правоохранительные органы Литвы, Латвии и Италии в ходе международной операции арестовали двух человек, подозреваемых в незаконной легализации 2 млрд евро через финансовое учреждение, ранее работавшее в Литве, сообщила во вторник Генеральная прокуратура.

По ее данным, двое главных задержанных подозреваются в том, что с 2017 года незаконно легализовали около 2 млрд евро через глобальную сеть подставных компаний. Упомянутые лица предположительно предоставляли интернет-услуги по легализации незаконно полученных денег.

Еще один подозреваемый, лидер другой организованной преступной группы, был арестован в Италии в ходе этой операции. Информация, которой располагают правоохранительные органы, дает основания подозревать, что этот подозреваемый мог обманным путем получить 15 млн евро государственных средств от властных структур Италии.

Предполагается, что эти средства были легализованы через ту же сеть подставных компаний, связанных с финансовым учреждением, ранее работавшим в Литве.

По данным прокуратуры, финансовые и правоохранительные органы Литвы закрыли деятельность этого учреждения электронных платежей в 2022 году. У него была отозвана банковская лицензия и начата процедура банкротства за несоблюдение правил предупреждения отмывания денег.

Есть подозрения, что это финансовое учреждение предлагало услуги по легализации полученных преступным путем средств тысячам преступников в Европейском союзе путем проведения фиктивных финансовых операций через сеть подставных компаний.

Предприятие рекламировало свои якобы консультационные услуги в интернете и было создано в Литве в 2016 году предположительно членами итальянской организованной преступной группы. Финансовое учреждение возглавляли двое основных подозреваемых, граждане Италии, проживавшие в Литве и Латвии.

Таким образом члены организованной преступной группы незаконно легализовывали доходы от различных преступных деяний, включая уклонение от уплаты налогов, мошенничество в электронном пространстве и торговлю наркотическими и психотропными веществами.

По данным прокуратуры, часть средств, полученных в результате преступной деятельности, была инвестирована в Латвии и Литве путем приобретения недвижимости и транспортных средств.

Среди незаконно легализованных средств были 15 млн евро, полученные от итальянских властей, согласно подозрениям, за незаконное получение государственной помощи на реновацию зданий, которая на самом деле не проводилась.

Главным подозреваемым в этом мошенничестве был налоговый консультант, который организовал подачу заявок на получение этой помощи 72 лицами, знавшими о происходящих злоупотреблениях.

Расследование деятельности организованной преступной группы было начато в Италии, в прокуратурах Неаполя и Лечче, а также в Латвии.

В международной операции участвовали около 250 сотрудников правоохраны Литвы, Италии и Латвии. В общей сложности было арестовано семь человек, 11 подозреваемых помещены под домашний арест, проведено 55 обысков, заморожены активы на сумму 11,5 млн евро.

Более 3 млн евро незаконно присвоенных государственных средств, арестованных по инициативе литовских прокуроров, были возвращены Итальянскому государству.

В ходе международной операции правоохранительные органы Литвы, Италии и Латвии координировали свои действия и взаимодействовали с сотрудниками Евроюста и Европола.

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