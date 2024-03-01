Литовские пограничники задержали гражданина Латвии и управляемый им автомобиль BMW 318 GT с немецкими номерами. В Государственной службе погранохраны Литвы сообщили, что хэтчбек был украден во Франции, а местная полиция объявила его в розыск в конце января.

В среду вечером на дороге Сувалки — Мариямполе пограничники остановили для проверки автомобиль BMW 318 GT с немецкими номерами. За рулем находился 49-летний гражданин Латвии, предъявивший свой паспорт и свидетельство о регистрации автомобиля.

В ходе проверки было установлено, что BMW с 26 января разыскивает французская полиция. Также у пограничников вызвали подозрения относительно подлинности документа о регистрации автомобиля.

Водителя вместе с автомобилем доставили на пограничный переход "Кальвария". Во время разговора с пограничниками латвиец пояснил, что приобрел автомобиль в Кельне за 14 000 евро у физического лица. Контакты продавца и объявление о продаже машины он нашел на одном из немецких порталов объявлений.

По делу начато досудебное расследование по факту приобретения или сбыта имущества, полученного преступным путем. Арестованный автомобиль BMW 318 GT оставлен на хранение на пограничном переходе "Кальвария", у водителя изъяты документы.

Foto: VSAT (Lietuva)

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