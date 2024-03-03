В конце февраля за одну неделю инспекторы Госслужбы окружающей среды (VVD) при обследовании берега в Саулкрастском и Лимбажском краях заметили и извлекли из воды семь незаконно установленных рыболовных сетей. Поскольку незаконно расставленные сети были обнаружены незадолго до их обнаружения, рыбы в них оказалось немного — три морских форели были выпущены обратно в воду.
А на этой неделе в ходе обследования побережья Рижского залива были сняты незаконно расставленные рыболовные сети, общая длина которых составляет два километра. По факту обнаружения возбуждено дело об административном правонарушении.
Госслужба среды напоминает, что с 1 марта во всех водоемах Латвии запрещено ловить рыболовными сетями. Кроме того, с 1 марта по 30 апреля запрещена ловля щуки.
Также с 1 марта запрещена любая рыбная ловля с лодок и других плавучих средств во всех водах, кроме Балтийского моря и Рижского залива, а также в некоторых каналах и водопропускных сооружениях в бассейнах рек Даугава, Гауя, Лиелупе и Вента.
Ловля рыбы в Латвии запрещена с 1 марта по 30 апреля:
- В бассейне реки Даугава - в канале Юглас, реке Юглас, канале Лочи, водотоке между Малым и Большим Балтэзерс, в Милгрависе и в Саркандаугаве;
- В бассейне реки Гауя - в водотоках между озером Алуксне и озерами Парметня и Дзилна, в водотоке между озерами Ауциема и Райскума и в водотоке между озерами Инешас и Таунас;
- В бассейне реки Лиелупе - в Старпиньупе (канал Каниера) и в канале Варкалю;
- В бассейне реки Вента - в водотоке между озерами Мазо-Набас и Лиело-Набас, в канале Набас, на канале озера Папес и в Торговом канале.
Максимальное административное наказание за нарушение правил рыболовства — штраф в размере 350 евро, а за нарушение промышленного рыболовства — 700 евро для физического лица и 4300 евро для юридического лица. Если в результате уголовного правонарушения установлен значительный ущерб, виновному грозит уголовная ответственность.