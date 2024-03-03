Foto: VDD
Лед отступил от побережья Рижского залива, рыба мигрирует вдоль побережья и становится более доступной для частных рыбаков, сообщает пресс-служба Государственной службы окружающей среды.

В конце февраля за одну неделю инспекторы Госслужбы окружающей среды (VVD) при обследовании берега в Саулкрастском и Лимбажском краях заметили и извлекли из воды семь незаконно установленных рыболовных сетей. Поскольку незаконно расставленные сети были обнаружены незадолго до их обнаружения, рыбы в них оказалось немного — три морских форели были выпущены обратно в воду.

А на этой неделе в ходе обследования побережья Рижского залива были сняты незаконно расставленные рыболовные сети, общая длина которых составляет два километра. По факту обнаружения возбуждено дело об административном правонарушении.

Госслужба среды напоминает, что с 1 марта во всех водоемах Латвии запрещено ловить рыболовными сетями. Кроме того, с 1 марта по 30 апреля запрещена ловля щуки.

Также с 1 марта запрещена любая рыбная ловля с лодок и других плавучих средств во всех водах, кроме Балтийского моря и Рижского залива, а также в некоторых каналах и водопропускных сооружениях в бассейнах рек Даугава, Гауя, Лиелупе и Вента.

Ловля рыбы в Латвии запрещена с 1 марта по 30 апреля:

- В бассейне реки Даугава - в канале Юглас, реке Юглас, канале Лочи, водотоке между Малым и Большим Балтэзерс, в Милгрависе и в Саркандаугаве;

- В бассейне реки Гауя - в водотоках между озером Алуксне и озерами Парметня и Дзилна, в водотоке между озерами Ауциема и Райскума и в водотоке между озерами Инешас и Таунас;

- В бассейне реки Лиелупе - в Старпиньупе (канал Каниера) и в канале Варкалю;

- В бассейне реки Вента - в водотоке между озерами Мазо-Набас и Лиело-Набас, в канале Набас, на канале озера Папес и в Торговом канале.

Максимальное административное наказание за нарушение правил рыболовства — штраф в размере 350 евро, а за нарушение промышленного рыболовства — 700 евро для физического лица и 4300 евро для юридического лица. Если в результате уголовного правонарушения установлен значительный ущерб, виновному грозит уголовная ответственность.

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