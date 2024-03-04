По данным литовских СМИ, пожар произошел в Пренском районе. На момент прибытия пожарных грузовик Volvo с прицепом, в котором находились внедорожники "премиум" класса, горел открытым пламенем. По информации в соцсетях, автомобиль направлялся в Латвию.
Сгорели прицеп и четыре автомобиля Lexus GX 470. Также пострадали два автомобиля Toyota Camry: сгорела передняя часть одной машины и задняя часть другой.
Пожарные эксперты выясняют причину возгорания.
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