Foto: Valsts robežsardze
В Латгале латвийские пограничники обнаружили в Даугаве плот с 200 000 контрабандных сигарет NZ Gold, который был спущен на воду в Беларуси, сообщили порталу Delfi в Госпогранохране.

Сотрудники Управления авиации и специальных операций Госпогранохраны, пролетая на вертолете вдоль государственной границы, на берегу Даугавы заметили подозрительный объект. Они связались с должностными лицами Пиедруйского пограничного отделения Даугавпилсского управления Госпогранохраны, которые проверили полученную информацию и выяснили, что в Даугаве, недалеко от берега, в кустах застрял плот.

С помощью моторной лодки пограничникам удалось вытащить 14 завернутых в полиэтилен и соединенных между собой связок. С согласия были вызваны сотрудники Госполиции, которые осмотрели плот и констатировали, что в нем находится 200 000 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

По факту контрабанды в крупном размере начат уголовный процесс в соответствии с первой частью 190-й статьи Уголовного закона.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit