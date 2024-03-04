В Латгале латвийские пограничники обнаружили в Даугаве плот с 200 000 контрабандных сигарет NZ Gold, который был спущен на воду в Беларуси, сообщили порталу Delfi в Госпогранохране.

Сотрудники Управления авиации и специальных операций Госпогранохраны, пролетая на вертолете вдоль государственной границы, на берегу Даугавы заметили подозрительный объект. Они связались с должностными лицами Пиедруйского пограничного отделения Даугавпилсского управления Госпогранохраны, которые проверили полученную информацию и выяснили, что в Даугаве, недалеко от берега, в кустах застрял плот.

С помощью моторной лодки пограничникам удалось вытащить 14 завернутых в полиэтилен и соединенных между собой связок. С согласия были вызваны сотрудники Госполиции, которые осмотрели плот и констатировали, что в нем находится 200 000 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

По факту контрабанды в крупном размере начат уголовный процесс в соответствии с первой частью 190-й статьи Уголовного закона.

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