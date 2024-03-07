Вечером 5 марта пьяный тракторист решил устроить в Бауске настоящее шоу для очевидцев — перед перекрестком трактор съехал с дороги в кювет, водитель пытался выбраться из канавы самостоятельно, однако вскоре его попытки были пресечены приехавшими полицейскими. В организме тракториста было констатировано 1,55 промилле.

Как оказалось, за рулем трактора с прицепом находился мужчина 1966 г.р. Судя по видео, пытаясь выбраться из кювета, водитель умудрился поставить трактор практически в вертикальное положение.

Тракторист неоднократно отъезжал назад, увеличивал скорость и снова и снова шел на "штурм" канавы.

По факту ДТП начат административный процесс, а за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения трактористу придется отвечать в уголовном порядке.

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