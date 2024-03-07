Foto: Sadursme.lv
Вечером 5 марта пьяный тракторист решил устроить в Бауске настоящее шоу для очевидцев — перед перекрестком трактор съехал с дороги в кювет, водитель пытался выбраться из канавы самостоятельно, однако вскоре его попытки были пресечены приехавшими полицейскими. В организме тракториста было констатировано 1,55 промилле.

Как оказалось, за рулем трактора с прицепом находился мужчина 1966 г.р. Судя по видео, пытаясь выбраться из кювета, водитель умудрился поставить трактор практически в вертикальное положение.

Тракторист неоднократно отъезжал назад, увеличивал скорость и снова и снова шел на "штурм" канавы.

По факту ДТП начат административный процесс, а за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения трактористу придется отвечать в уголовном порядке.

View this post on Instagram

A post shared by Sadursme (@sadursme)
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit