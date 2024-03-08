В понедельник, 4 марта, в результате несчастного случая на территории бывшего завода Liepājas metalurgs, которая находится под контролем Лиепайской специальной экономической зоны (СЭЗ), погиб рабочий. Об этом сообщает новостной портал liepajniekiem.lv.

Государственная инспекция труда подтвердила, что 4 марта была получена информация о летальном несчастном случае на рабочем месте.

Сотрудники Госинспекции труда выясняют обстоятельства случившегося, пока более подробная информация не предоставляется, отметила представитель инспекции Лаура Акментиня.

В распоряжении liepajniekiem.lv есть неофициальная информация о том, что погрузчик рабочего подъехал слишком близко к двери склада, в результате чего она была поднята вилами погрузчика. Когда мужчина вышел из погрузчика, чтобы открыть дверь, она упала на него.

Он скончался на месте от полученных травм.

Представитель Лиепайской СЭЗ Лига Ратниеце-Кадеге подтвердила, что такой несчастный случай произошел, но мужчина не выполнял свои трудовые обязанности по поручению Управления СЭЗ.

Она отметила, что на территории СЭЗ по-прежнему есть имущество, которое принадлежит и предприятию Liepājas Steel, и неплатежеспособному KVV Liepājas metalurgs.

"Это огромная трагедия, мы шокированы случившимся. Очень жаль человека, который погиб. Выражаем соболезнования его семье, пережившей эту утрату", — заявила администратор неплатежеспособности KVV Liepājas metalurgs Агрита Яунслейне, подтвердив, что мужчиной был заключен договор по выполнению отдельных работ, которые связаны с реализацией оставшегося имущества KVV Liepājas metalurgs.

Администратор воздержалась от комментариев по поводу обстоятельств несчастного случая, отметив, что их должны оценивать ответственные учреждения.

Как сообщает liepajniekiem.lv, погибшего звали Гунтис, 16 марта он вместе с братом-близнецом собирался праздновать 60-летие.

В Госполиции по факту случившегося начат уголовный процесс по 2-й части 146-й статьи Уголовного закона — за нарушение требований нормативных актов, регламентирующих охрану труда или техническую безопасность, если его совершил руководитель организации или учреждения, либо другое лицо, которое несет ответственность за соблюдение этих правил, и если оно вызвало смерть человека.

В рамках уголовного процесса назначены экспертизы, а также выясняется, соблюдаются ли требования безопасности.

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