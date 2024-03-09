За минувшие сутки Государственная полиция остановила на дорогах Латвии девятерых водителей в состоянии алкогольного опьянения, у четырех из которых концентрация алкоголя в крови превысила полтора промилле, свидетельствует обобщенная Госполицией информация.

За управление транспортным средством, если концентрация алкоголя в организме водителя превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность с конфискацией автомобиля, если он принадлежит нарушителю. Если автомобиль не принадлежит нарушителю, то в дополнение к наказанию взыскивается денежная сумма, которая может достигать рыночной стоимости использованного транспортного средства.

Все автомобили, которыми управляли пьяные водители в минувшие сутки, не принадлежали самим нарушителям, а значит, им придется заплатить государству денежную сумму, соотносимою со стоимостью указанных транспортных средств.

Пять водителей транспортных средств, у которых концентрация алкоголя в организме была ниже 1,5 промилле, привлечены к административной ответственности.

За сутки Госполиция зафиксировала в сфере дорожного движения в общей сложности 525 административных правонарушений, в том числе 200 нарушений скорости и 14 фактов агрессивного управления транспортным средством, свидетельствуют обобщенные полицией данные.

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