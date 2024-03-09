В социальных сетях опубликовано несколько видео и фотографий инцидента в ночной Риге. На видео, снятом очевидцами вскоре после аварии, видно, как женщина выбирается с переднего пассажирского сиденья разбитой Toyota и, пошатываясь, перебирается на заднее сиденье автомобиля. Очевидцы указывают, что водитель, скорее всего, находился в состоянии алкогольного опьянения и покинул место аварии.
В Государственной полиции сообщили, что вызов поступил в 2.26 часа ночи. Автомашина Toyota протаранила не только внедорожник Range Rover, но сперва снесла деревянный цветочный горшок и пластиковые столбики.
Пассажирка Toyota получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. По данному факту начат процесс об административном правонарушении.
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