Государственная полиция просит отозваться водителей, автомобили которых оснащены видеорегистраторам. Сотрудники правоохранительных оранов расследует дело о возможном поджогом авто.

Передвигавшихся ночью в районе с 23:00 часов 29 февраля по 01:00 1 марта 2024 года по автодороге P8 Сигулда-Малпилс автоводителей с записями видеорегистраторов просят связаться с полицией.