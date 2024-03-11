Передвигавшихся ночью в районе с 23:00 часов 29 февраля по 01:00 1 марта 2024 года по автодороге P8 Сигулда-Малпилс автоводителей с записями видеорегистраторов просят связаться с полицией.
Обратиться в полицию можно по телефонам 20269280 или 29559158 (Зиемельский участок), или по единому телефону полиции 110.
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