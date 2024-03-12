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Гражданин Украины при поддержке латвийского предпринимателя, возможно, воспользовавшись доверием, мошенническим путем присвоил не менее 1 155 000 евро из бюджета Министерства обороны Украины. Об этом говорится в информации, предоставленной Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) комиссии Сейма во вторник, 12 марта.

KNAB арестовало 88 435 евро на счете латвийской компании, которые были получены от Министерства обороны Украины. В то же время в ведомство поступила информация, что параллельно расследование проводит Антикоррупционное бюро Украины.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что постоянное место жительства и место работы подозреваемого находится за пределами территории Латвии, что существенно влияет на нормальный ход уголовного судопроизводства, а также то, что наиболее важные доказательства и большинство показаний лиц находятся в Украине, принято решение о передаче уголовного производства в Украину для продолжения расследования, сообщает KNAB.

Во вторник, 12 марта, на заседании Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель KNAB Анда Румянцева указала, что KNAB идентифицировало движение денег и на часть средств удалось наложить арест.

KNAB, узнав, что украинские коллеги ведут расследование, передало дело в Украину.

Анда Румянцева рассказала, что этот уголовный процесс связан с приобретением средств индивидуальной защиты.

Уголовный процесс был возбужден 14 апреля 2022 года по факту взяточничества и мошенничества. В ходе расследования уголовный процесс был дополнительно квалифицирован как легализация преступно нажитых средств (отмывание денег).

8 ноября 2023 года KNAB направил в Генеральную прокуратуру предложение отправить дело в Украину для дальнейшего расследования.

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