Как сообщила порталу Delfi представитель Государственной полиции Илга Тейване-Трейновска, во вторник, 12 марта, полиция была вызвана в Берзиньскую волость Краславского края. Там, по первоначальной информации, во время строительных работ экскаватор упал в реку и перевернулся на бок.

На месте происшествия полиция констатировала смерть экскаваторщика 1968 года рождения. Начат уголовный процесс по части 2 ст. 146 Уголовного закона.

Закон предусматривает, что нарушение требований нормативных актов, регулирующих охрану труда или техническую безопасность, если оно совершено руководителем предприятия, учреждения или организации либо иным лицом, ответственным за соблюдение этих нормативов, и повлекло смерть человека или причинение тяжких повреждений нескольким лицам, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, кратковременным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами либо денежным штрафом.

В Государственной инспекции по труду порталу Delfi сообщили, что для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Погибший был работником SIA Pamatceļš, субподрядчика строительной компании Citrus Solutions. Работы велись у поселка Поречье Краславского края, в 350 метрах от 43-го пограничного знака.

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