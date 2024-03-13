Foto: Pašvaldības policija
С 5 по 11 марта Рижская муниципальная полиция зарегистрировала 4138 происшествий, сообщила представитель муниципальной полиции Кристине Клявениеце.

Больше всего происшествий зарегистрировано в Центральном районе и Латгальском предместье — в каждом по 19%, сравнительно меньше — в Земгальском предместье. Заведено 1320 административных дел.

Вечером в пятницу, 8 марта, муниципальная полиция Риги совместно с Госполицией провела профилактические рейды в районе Рижского центрального вокзала. Было проверено более 50 человек, заведено 19 административных дел, задержано трое лиц, ранее объявленных в розыск.

В ночь с 8 на 9 марта совместно с Госполицией проверено 865 водителей, десять были задержаны за рулем в нетрезвом состоянии.

На неделе с 5 по 11 марта Центр видеонаблюдения Рижской полиции самоуправления зафиксировал 39 нарушений.

Благодаря камерам видеонаблюдения в начале марта удалось оперативно задержать двух молодых людей, которые повредили в Вецмилгрависе плакат с украинским флагом.

На неделе с 5 по 11 марта зарегистрировано 32 семейных конфликта, в поле зрения полиции попали 137 несовершеннолетних. Помощь муниципальной полиции потребовалась сотрудникам АЗС, которые обнаружили у себя в помещении под столом пьяного подростка. Поскольку врачи не сочли необходимым его госпитализировать, подростка передали прибывшей на место происшествия матери.

В Ильгюциемсе экипаж муниципальной полиции при проверке подозрительных лиц задержал несколько человек, которые, вероятно, находились под воздействием наркотиков. При задержании у одного из них, несовершеннолетнего, были обнаружены две упаковки растительной смеси. Парень признался, что это марихуана, которую он купил через Telegram. Двух человек полицейские доставили на экспертизу в Рижский центр психиатрии и наркологии, а затем передали всех задержанных Госполиции.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit