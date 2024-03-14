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Среди лиц, совершивших сексуальные преступления против детей, очень невелик процент педофилов — их чаще совершают люди, предпочитающие взрослых, но в какой-то момент они настолько одержимы сексом, что используют и несовершеннолетних, заявил газете Kurzemes vārds эксперт по анализу данных Государственной службы пробации (VPD) Анварс Завацкис.

Изнасилование является особо тяжким преступлением, и лиц, совершивших любое сексуальное преступление, общество воспринимает как монстров. При этом нет никаких внешних признаков, отличающих сексуальных преступников от других людей, поэтому выявить и определить типичный профиль насильника невозможно.

Как отметила старший специалист по пробации Гита Приеде, среди преступников на сексуальной почве есть как молодые люди, совершающие преступления из-за недостаточной зрелости и понимания, так и люди весьма солидного возраста.

Существуют также так называемые преступления Ромео и Джульетты, когда 19-летний человек занимается сексом с 15-летним.

Если этим занимается взрослый человек, то это расценивается как сексуальное преступление. Преступления, совершаемые в интернете, как правило, являются "ошибками молодости". Человек находит в сети детское порно и отправляет его своим друзьям — посмотрите, что я нашел! Получается, что он не только скачал и сохранил порнографию, но и распространил ее. И, конечно, есть умышленные извращенные действия с детьми, изнасилования, рассказал Завацкис.

Если преступление совершено против ребенка, служба пробации анализирует, есть ли у преступника эмоциональная идентификация с ребенком. Это означает, что взрослый человек лучше чувствует себя в компании детей и ищет друзей там, а не в общении со сверстниками. Среди лиц, совершивших сексуальное преступление в отношении ребенка, такая проблема выявлена ​​в 16% случаев.

На вопрос газеты, а как же педофилы, Завацкис ответил, что "устойчивый сексуальный интерес к детям изменить невозможно", но можно научить человека не причинять вреда детям. "Секс — не единственное, что делает жизнь полноценной, поэтому мы можем помочь этим людям построить лучшую жизнь", — сказал он.

Много сексуальных преступлений происходит в реальной жизни, но в последние годы все больше — в интернете и социальных сетях, при этом следует учитывать, что это только раскрытые преступления, о которых было заявлено, пишет Kurzemes Vārds.

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