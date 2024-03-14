8 марта Госполиция передала в прокуратуру для уголовного преследования дело о гибели человека от упавшей сосульки.

Трагический случай произошел 13 декабря 2023 года в Латгальском предместье. Упавшая с нечищенной крыши многоквартирного дома сосулька травмировала мужчину 1941 года рождения, который от полученных травм скончался.

Уголовный процесс первоначально был начат по разделу 13 Уголовного закона (преступления против здоровья человека), но затем переквалифицирован по части 1 ст. 123 — противоправное убийство по невнимательности. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор либо общественные работы.

Подозреваемым является лицо, нарушившее обязательные правила Рижской думы об уборке снега и льда на своем объекте.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!