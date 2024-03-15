В Юрмале горит прошлогодняя трава на большой территории, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вечером пожарным поступил вызов на улицу Квиешу в Юрмале, где загорелась большая территория.

После двух с половиной часов работы удалось ограничить распространение пожара. Площадь пожара составила чуть менее восьми гектаров. В настоящее время пожарные продолжают работу на месте происшествия при помощи пяти автоцистерн.

Как сообщила программа Латвийского телевидения "Панорама", рядом с местом происшествия расположены строительный торговый центр Kurši и автозаправка Cirkle K, которые в результате пожара не пострадали. Движение на месте происшествия перекрывать не стали, так как опасности на трассе для автомобилей нет.

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