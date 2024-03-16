В пятницу в Латвии зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие ( ДТП ), в авариях пострадали девять человек, свидетельствуют данные Государственной полиции.

За сутки на дорогах выявлено 585 нарушений правил дорожного движения, в том числе 252 случая превышения скорости и три случая агрессивного вождения.

В пятницу также задержаны 12 пьяных водителей и один водитель под воздействием наркотиков. В отношении четырех водителей возбуждены административные дела, а в отношении девяти — уголовные, в том числе у четырех будет конфисковано транспортное средство, а пяти водителям придется возместить его стоимость.