Сотрудники правоохранительных органов ФРГ задержали двух подозреваемых в убийстве 53-летнего гражданина Латвии, останки которого нашли в канале Нордхорна (Нижняя Саксония) в феврале 2024 года.

По данным немецких СМИ, в ходе расследования уже 28 февраля полиция задержала 54-летнего местного жителя, а спустя пару недель и его 49-летнюю парнершу — гражданку Украины. В отношении женщины был выдан ордер на арест за пособничество и подстрекательство к убийству. Мужчина помещен под арест на основании подозрений в непредумышленном убийстве.

Как уже сообщалось ранее, 17 февраля пешеходы обнаружили в канале Эмс-Фехте человеческие останки, упакованные в несколько мешков. Вскрытие показало, что мужчина стал жертвой насильственного преступления.

Убитым оказался 53-летний житель Нордхорна — гражданин Латвии, проживавший в Нижней Саксонии. Его личность была идентифицирована путем сравнения ДНК.

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