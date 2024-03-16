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Суд решил оставить под арестом двух мужчин, которые длительное время рисовали на домах в разных микрорайонах Риги букву Z в качестве поддержки военной агрессии РФ.

Ранее уже сообщалось, что 4 марта Рижская муниципальная полиция заметила в Вецмилгрависе мужчину, который черной краской рисовал на фасаде здания букву Z. Информация была передана Рижскому Зиемельскому управлению полиции, которое начало выяснение обстоятельств и занялось поиском подозреваемого.

В ночь на 14 марта Госполиция задержала подозреваемого 1992 г.р. В ходе обыска на квартире задержанного были изъяты предметы, которые могут служить доказательством в рамках начатого уголовного процесса.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный действовал не в одиночку, а со своим подельником 1992 г.р. У второго задержанного во время обыска по месту жительства также найдены предметы, которые могут служить доказательством правонарушения.

Задержанные признались, что всего в Риге наносили знаки российской агрессии не менее 35 раз. Символы, прославляющие военную агрессию России, они рисовали на фасадах домов в микрорайонах Югла, Вецмилгравис, Пурвциемс, Межциемс и Плявниеки. Оба задержанных ранее попадали в поле зрения органов правопорядка за порчу имущества. Мотивы, побудившие хулиганов заниматься рисованием символики агрессии РФ, устанавливаются.

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