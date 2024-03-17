В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что в ночь на 17 марта в результате пожара в частном доме в Бауском крае погиб человек.

В 02:18 ночи воскресенья в ГПСС поступил звонок в Бауский край, где возле печи в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома горели три квадратных метра древесных брикетов. Пожар потушили соседи, которые заметили горение и вызвали экстренные службы до приезда пожарных. В огне погиб человек.

За последние сутки поступило три звонка о пригорании еды на плите в жилых домах. Из задымленной квартиры дома в Мадонском крае были эвакуированы два человека.

По площади самый крупный пожар за последние 24 часа был потушен в волости Каунатас Резекненского края, где горели два хозяйственных постройки площадью 300 квадратных метров.

А самый крупный пожар старника был потушен в волости Науйиенас Аугшдаугавского края, где горела старая трава на площади в один гектар.

В целом за минувшие сутки в ГПСС поступило 52 вызова: 24 вызова - по тушению пожаров, 18 - по спасательным работам, а 10 вызовов оказались ложными.

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