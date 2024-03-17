В 02:18 ночи воскресенья в ГПСС поступил звонок в Бауский край, где возле печи в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома горели три квадратных метра древесных брикетов. Пожар потушили соседи, которые заметили горение и вызвали экстренные службы до приезда пожарных. В огне погиб человек.
За последние сутки поступило три звонка о пригорании еды на плите в жилых домах. Из задымленной квартиры дома в Мадонском крае были эвакуированы два человека.
По площади самый крупный пожар за последние 24 часа был потушен в волости Каунатас Резекненского края, где горели два хозяйственных постройки площадью 300 квадратных метров.
А самый крупный пожар старника был потушен в волости Науйиенас Аугшдаугавского края, где горела старая трава на площади в один гектар.
В целом за минувшие сутки в ГПСС поступило 52 вызова: 24 вызова - по тушению пожаров, 18 - по спасательным работам, а 10 вызовов оказались ложными.