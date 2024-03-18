К мужчине также применен пробационный надзор сроком в три года, обвиняемый арестован в зале суда.
5 октября 2020 года обвиняемый мужчина в своей квартире в Риге распивал вместе со знакомым алкогольные напитки. Между собутыльниками возник конфликт. Будучи в состоянии опьянения, обвиняемый умышленно нанес своему знакомому ножевые ранения острым предметом в несколько частей тела. От серьезных травм мужчина скончался.
Обвиняемый хранил тело на балконе квартиры на девятом этаже многоквартирного дома. Через четыре дня после совершения убийства он выбросил разлагающийся труп с балкона, тем самым осквернив его.
Указанное решение еще не вступило в силу, его можно обжаловать в кассационном порядке.
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