Курземский окружной суд приговорил некоего мужчину, совершившего убийство своего знакомого, а затем сбросившего его труп с девятого этажа, к 16 годам заключения, сообщает агентство LETA со ссылкой на прокуратуру.

К мужчине также применен пробационный надзор сроком в три года, обвиняемый арестован в зале суда.

5 октября 2020 года обвиняемый мужчина в своей квартире в Риге распивал вместе со знакомым алкогольные напитки. Между собутыльниками возник конфликт. Будучи в состоянии опьянения, обвиняемый умышленно нанес своему знакомому ножевые ранения острым предметом в несколько частей тела. От серьезных травм мужчина скончался.

Обвиняемый хранил тело на балконе квартиры на девятом этаже многоквартирного дома. Через четыре дня после совершения убийства он выбросил разлагающийся труп с балкона, тем самым осквернив его.

Указанное решение еще не вступило в силу, его можно обжаловать в кассационном порядке.

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