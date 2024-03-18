Псковские пограничники обнаружили у водителя микроавтобуса, выехавшего из Латвии, эксклюзивную удочку за 940 000 рублей (около 9400 евро). Об этом сообщает "Псковская Лента Новостей".

Незадекларированную рыболовную снасть ручной работы лимитированной серии обнаружили сотрудники таможенного пункта "Убылинка". В футляр с удочкой были вложены два сертификата.

При этом мужчина, въезжая из ЕС в РФ, мужчина заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию, а также утверждал, что купил удочку в подарок своему родственнику за 120 евро

Таможенники назначили товароведческую экспертизу. По заключению эксперта стоимость комплекта превышает 940 тысяч российских рублей. Удочку с катушкой изъяли. Возбуждено дело об административном правонарушении.

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