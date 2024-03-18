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Вечером 18 марта в Риге, на улице Петерсалас 6 произошло частичное обрушение дома, находящегося в аварийном состоянии. По причине обрушения движение трамвая 5-го маршрута в сторону Саркандаугавы несколько часов было блокировано.

По словам пресс-секретаря Rīgas satiksme Байбы Барташевичи-Фелдмане, движение трамвая пришлось остановить, поскольку обломки оказались на трамвайных путях.

По данным LSM.lv, 5-й трамвай курсировал по маршруту Ильгюциемс — улица Аусекля — Ильгюциемс.

По данным Государственной пожарно-спасательной службы, сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 17.11. Прибывшие по указанному адресу спасатели констатировали, что внешняя стена двухэтажного заброшенного здания обрушилась, создав угрозу находящимся рядом автомобилям. Пожарные и спасатели обследовали территорию и ограничили.

Вместе с Госполицей решается вопрос об эвакуации автомобилей, находящихся в зоне опасности. К 20.00 из опасной зоны были перемещены три машины.

О ЧП проинформировано Рижское самоуправление, которое займется демонтажем здания.

На месте происшествия продолжают работать ответственные службы. Спасатели завершили работы на ул. Петерсалас в 19.18.

Информации о пострадавших в результате обрушения не поступало.

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