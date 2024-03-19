Ранним утром 19 марта в Лиепае произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

По данным Государственной пожарно-спасательной службы, сигнал на пульт дежурного поступил в 06.54. Прибывшие по указанному адресу спасатели констатировали, что в двухэтажном доме загорелись вещи на первом этаже. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Во время работал по ликвидации пожара спасатели обнаружили двух человек, которых передали для оказания помощи медикам. Однако сотрудники Службы неотложной медицинской помощи констатировали смерть пострадавших.

В 08.20 работники ГПСС завершили работу на месте происшествия. Причины возгорания выясняются.

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