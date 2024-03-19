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Бюро внутренней безопасности направило в марте 2024 года направило в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования сотрудника муниципальной полиции, подозреваемого в превышении служебных полномочий, сопряженных с насилием.

В ходе предварительного следствия было установлено, что полицейский во время выполнения своих непосредственных обязанностей превысил свои полномочия, применив физическую силу в отношении частного лица. В результате противоправных действий лицу были нанесены телесные повреждения.

В Бюро внутренней безопасности пояснили, что в отношении полицейского применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Однако подозреваемому запрещено занимать определенную должность в структуре муниципальной полиции.

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