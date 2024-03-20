В среду утром в Олайнском крае в результате столкновения легкового автомобиля Hyundai и грузовика погиб водитель.
По данным Государственной пожарно-спасательной службы, авария произошла в 10.18. После столкновения грузовой автомобиль завалился на бок.
К момент приезда спасателей Hyundai горел открытым пламенем, в машине нашли погибшего.
В грузовом автомобиле оказался пострадавший, которого передали Службе неотложной медицинской помощи.
Обстоятельства ДТП устаналиваются.
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