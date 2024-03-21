Государственная полиция ищет пропавшего без вести 14-летнего Маркуса Крусткална, который 14 марта текущего года примерно в 15:10 ушел из своего дома по адресу улица Латгалес, Рига, и не вернулся домой. У подростка есть склонность к бродяжничеству.

Признаки: рост около 155-158 см, спортивное телосложение, короткие светлые волосы. Он был одет в темно-синюю ветровку, светло-серые спортивные штаны, светло-серую вязаную шапку и темно-синюю спортивную обувь Nike.

Государственная полиция просит сообщить о любой информации о возможном местонахождении Маркуса по номеру телефона 110.

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