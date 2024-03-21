Признаки: рост около 155-158 см, спортивное телосложение, короткие светлые волосы. Он был одет в темно-синюю ветровку, светло-серые спортивные штаны, светло-серую вязаную шапку и темно-синюю спортивную обувь Nike.
Государственная полиция просит сообщить о любой информации о возможном местонахождении Маркуса по номеру телефона 110.
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