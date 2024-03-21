Как отмечает Kronen Zeitung, несчастный случай произошел в Оберланде в Тироле (Австрия): 8-летняя девочка получила серьезную травму во время катания на лыжах в горнолыжной зоне See в Пацнауне (округ Ландек). Ребенок не справился с управлением и вылетел за край склона.

По информации издания, девочка находилась в Тироле на каникулах со своими родителями. В полиции сообщили, что ребенок потерял контроль над лыжами на красном склоне номер 1 и впоследствии скатилась по склону крутизной 25 градусов.

"В конце склона девочка вылетела за край трассы и упала с высоты 20–25 метров на крутую насыпь", — сообщили в полиции.

В результате падения ребенок получил серьезную травму. Сначала команда спасателей оказала ей помощь на месте происшествия, а затем на спасательном вертолете девочку доставили в больницу коммуны Цамс.

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