Вячеслава ЛОГИНОВА (род. 24.11.1963. — ум. 26.02.2024);
Эдгара СПРУКУЛСА (род. 30.08.1994. — ум. 03.03.2024);
Александры ОРЛОВСКОЙ (род. 05.12.1956. — ум. 02.03.2024);
Сергея СЕМЕНОВА (род. 17.12.1970.- ум. 11.03.2024);
Илоны ХМАРСКОЙ (род. 13.01.1969. — ум. 11.03.2024).
Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела будут кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 20 марта.
Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.
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