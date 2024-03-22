В конце прошлой недели жители Гризинькалнса забили тревогу: в окрестностях улицы Авоту в своих квартирах были с особой жестокостью избиты и ограблены пожилые женщины. В Госполиции признали, что жестокость, с которой нападавший расправлялся со своими жертвами, была чудовищной.

Как отмечает LSM со ссылкой на LTV, опытный 60-летний рецидивист, который лишь в прошлом году освободился после очередной отсидки за аналогичные преступления, был готов своих жертв, лишь бы завладеть мало-мальски ценными вещами, деньгами или телефоном. К счастью, полиции удалось его задержать, однако у полиции есть основания предполагать, что жертв было гораздо больше, поэтому просят внимательно присмотреться к лицу на фотографии.

Жертвой преступника стала 90-летняя Хелга, к которой на автобусной остановке подошел незнакомец и спросил, нет ли у нее дома антиквариата, который она хотела бы продать? Пенсионерка не смогла объяснить, почему продолжила беседу с весьма странным мужчиной, который представился Волдемаром. Женщина рассказала, что старые вещи у нее имеются, а также указала, что живет в этом районе на пятом этаже.

Хелга сразу же забыла о незнакомце, когда вернувшись домой вдруг услышал стук в дверь. Поскольку в подъезд могут попасть лишь те жители, у кого есть ключи, пенсионерка, решив, что это соседка, открыла. Тот самый "Волдемар" просто вошел в дом и стал сразу же рыться в вещах, как у себя дома.

Затем он сложил вещи в два пакета и положил их на стол перед пенсионеркой и спросил, сколько она хочет получить за свое добро.

"Я ему таким строгим голосом: сто евро! Он не ответил. Я сказала, что он не выглядит человеком, у которого есть деньги. А у меня есть! У меня есть 500 евро! И за эти 500 евро он меня избил, не оставив ни цента", — вспоминает пострадавшая Хелга.

Как только пострадавшая пришла в сознание, сразу же вызвала скорую. Вместе с медиками приехали и полицейские, которые начали уголовный процесс и приступили к поискам грабителя. В больнице же после осмотра пенсионерке врачи вынесли вердикт: полученные телесные повреждения слишком серьезные: удары по голове были настолько сильными, что треснул зубной протез.

Спустя неполные две недели в этом же районе произошло аналогичное преступление. Глава Бюро уголовной полиции Рижского Восточного управления полиции Эгилс Ефимовс рассказал, что потерпевшей нанесли несколько сильных ударов в лицо, кроме того, преступник душил пенсионерку, а затем ограбил.

Задержанный рецидивист выбирал себе жертву среди людей преклонного возраста, которые не могут себя защитить, но бывают словоохотливыми. Не осознавая опасности, они рассказывали, есть ли у них дома ценные вещи, после чего преступник выслеживал их, жестоко избивал и грабил.

Если вы также пострадали в результате противоправных действий этого человека, просьбы сообщать в полицию по телефонам: 26392819 или 110, а также по электронной почте: konstantins.zaharovs@riga.vp.gov.lv

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