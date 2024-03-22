Вечером 17 марта без вести пропал 18-летний житель Парогре Валтерс Ванагс. В эту пятницу его мама и добровольцы организовали поиски по окрестным лесным массивам, чтобы найти юношу.

Как сообщает Degpunktā, в последний раз Валтерса видели в воскресенье вечером, когда он уходил из квартиры бабушки. Куда он направился, семье неизвестно. Однако в последнее время парень по какой-то причине опасался за свою жизнь.

Мама Валтерса утверждает, что у сына не наблюдалось проблем с эмоциональным здоровьем, ранее он никогда не уходил безвозвратно из дома. Согласно данным полиции, отследившим телефон пропавшего юноши, в последний раз сигнал был получен из окрестностей Кегумской ГЭС.

У следователей есть предположения, что юноша умышленно скрылся и скоро сам вернется домой. На благополучный исход надеется и мама Валтерса — Кристине.

Если вы знаете, где может находиться Валтерс Ванагс, просьба сообщать в полицию по телефону 110.

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