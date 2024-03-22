В ходе расследования была получена информация о том, что задержанный может быть причастен к совершению аналогичных преступлений, и, возможно, количество потерпевших больше.
Если вы опознали в этом человеке своего обидчика, просьба сообщать в полицию по телефонам: 63004303 или 110.
Госполиция напоминает, что ни одно лицо не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.
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