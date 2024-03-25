Был одет: клетчатая рубашка, темно-синяя жилетка, синие джинсы с коричневым ремнем, черно-белые кроссовки Nike. При себе была сумка Nike цвета хаки.
По информации из соцсетей следует, что Роберта видели 24 марта, в 04.58 возле Железнодорожного моста: направлялся от улицы Мукусалас 8 к ТЦ Rīga Plaza. К поискам мужчины подключены полиция и волонтеры.
Информацию просьба сообщать в полицию по телефону 112. Также можно звонить по телефонам: 26387050 (Диана), 26643225 (Анита) и 26416691 (Илзе).
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