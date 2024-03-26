Также известно, что перед этим Робертс находился в ночном клубе Latvijas 1. Rokkafejnīca на улице Марсталю в Вецриге.
Пресс-секретарь Госполиции Гита Гжибовска сообщила, что тело Роберта обнаружили в Даугаве 26 марта.
По первоначальной информации, ничто не свидетельствует о том, что молодой мужчина мог стать жертвой преступления. Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого назначены экспертизы. В ходе следствия будут установлены точные причины смерти Роберта Миксона.
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