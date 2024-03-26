В Риге найдено тело Роберта Миксона, который пропал без вести в ночь на 24 марта. В последний раз его видели возле Железнодорожного моста, когда направлялся от улицы Мукусалас 8 кв сторону ТЦ Rīga Plaza.

Также известно, что перед этим Робертс находился в ночном клубе Latvijas 1. Rokkafejnīca на улице Марсталю в Вецриге.

Пресс-секретарь Госполиции Гита Гжибовска сообщила, что тело Роберта обнаружили в Даугаве 26 марта.

По первоначальной информации, ничто не свидетельствует о том, что молодой мужчина мог стать жертвой преступления. Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого назначены экспертизы. В ходе следствия будут установлены точные причины смерти Роберта Миксона.

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