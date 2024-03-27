Хулигана, устроившего себе туалет в общественном месте, заметил сотрудник РМП патрулировавший территории возле Милды. Когда полицейский подошел к мужчине, тот продолжал вести себ вызывающе.
Полицейский проверил личные данные хулигана, который пережил шок, узнав, что за свой проступок ему придется расстаться с 1000 евро. Именно столько составляет сумма штрафа за проявление открытого неуважения к памятнику Свободы.
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