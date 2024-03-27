В среду вечером вильнюсцы увидели в небе черный столб дыма. На ул. Панерю загорелась автосвалка.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал журналистов Delfi, что на месте происшествия работают 8 автоцистерн. На свалке пожар охватил территорию площадью 200 кв. м. Вильнюсская полиция информирует, что на месте происшествия работают 4-5 экипажей. Сообщается, что полиция регулирует движение.

Закрыта часть улицы Панерю. Полиция направляет едущие по ул. Панерю автомобили со стороны ул. Швитригайлос на ул. Смоленско, а со стороны ул. Ешмининку и Тукстантмяче машины на ул. Панерю не пускают. Полиция сообщает, что информации о пострадавших нет.

Foto: DELFI.lt

Пожар виден из разных районов города. Глава администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас сообщил: "На ул. Панерю, 56 горит автосвалка. Департамент пожарной безопасности работает над ликвидацией пожара. Жителям рекомендуют закрыть окна и отключить рекуперационные системы. Мы следим за ситуацией".

Вильнюсцы получили на смартфоны информацию о пожаре. Зенонас, проживающий недалеко от места пожара, сказал, что о дыме рассказали вернувшиеся с улицы дети.

"Я пришел, когда еще не было пожарных, только несколько полицейских автомобилей, — рассказал житель Вилкпедес. — Это скупка металла. Пожар начался там, где свален металл. Сюда привозят старые автомобили, с них снимают детали, потом автомобили прессуют и складируют. Конечно, этот металл облит горючим, маслами и т.д. Там есть аккумуляторы, другие детали". Сам Зенонас, который раньше был пожарным-добровольцем, заметил, что водой этот пожар не залить.

"Вода тут не поможет, нужен порошок, чтобы поверхность не получала кислород. Воду льют, а она сразу же испаряется. Огонь распространился очень быстро, вода не помогает. Наверное, ждут, когда все сгорит", — сказал он.

В Facebook о пожаре писал и мэр Валдас Бенкунскас. Сообщается, что ветер несет дым в сторону района Шешкине.

"На ул. Панерю, 56, горит автосвалка. Площадь пожара занимает около 5000 кв. м. Пожар ликвидируют, работают 8 автоцистерн. Направление дыма не совсем точное, но примерно ветер несет дым в сторону Шешкине и дальше за город. Мы просим жителей принять меры предосторожности: * не находиться на улице; * закрыть окна, отключить рекуперационные системы.

Следите за уровнем загрязнения воздуха здесь: https://miestoplauciai.vilnius.lt/orotarsa/ Мы следим за ситуацией и будем информировать о дальнейшем развитии событий", — информировал Бенкунскас.

Foto: DELFI.lt

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