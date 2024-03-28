Госполиция просит отозваться свидетелей кражи шести коз из сарая на хуторе Стуриши в волости Лайдзес Талсинского края.

По данным Курземского регионального управления полиции, кража произошла в ночь на 27 марта.

Владелец коз сообщил, что загнал коз в сарай вечером 26 марта, однако утром 27 марта их там уж е не оказалось. Судя по следам, на территории чужой собственности побывал злоумышленник.

Полиция начала уголовный процесс и просит свидетелей сообщать важную для расследования информацию по телефону 110.

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