Виктора КИГИТОВИЧА (род. 02.12.1963. — ум. 20.03.2024);
Юрия ИВАНУШКИНА (род. 19.08.1952. — ум. 15.03.2024);
Руты КОРОЛЕВОЙ (род. 14.06.1941. — ум. 15.03.2024);
Олександра АВГУСТБИРИСА (род. 06.01.1950. — ум. 17.03.2024).
Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 26 марта.
Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.
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