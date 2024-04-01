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Nacionālais Apbedīšanas Dienests просит отозваться родственников, близких или друзей умерших жителей Латвии:

Виктора КИГИТОВИЧА (род. 02.12.1963. — ум. 20.03.2024);

Юрия ИВАНУШКИНА (род. 19.08.1952. — ум. 15.03.2024);

Руты КОРОЛЕВОЙ (род. 14.06.1941. — ум. 15.03.2024);

Олександра АВГУСТБИРИСА (род. 06.01.1950. — ум. 17.03.2024).

Nacionālais Apbedīšanas Dienests поясняет, что тела кремированы в течение трех рабочих дней с момента получения информации 26 марта.

Информацию можно получить, позвонив по телефону: +37122082088.

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